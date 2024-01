Μέλος των καλλιτεχνών που έχουν κερδίσει Emmy, Grammy, Oscar και Tony είναι πλέον ο Έλτον Τζον. Ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και πιανίστας απέσπασε στην 75η απονομή των Emmy βραβείο για τη live μετάδοση της συναυλίας του από το στάδιο Ντότζερ στο Λος Άντζελες, στο πλαίσιο της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του Farewell Yellow Brick Road.

Ο μουσικός δεν μπόρεσε να παραστεί στην τελετή απονομής των Emmy, καθώς αναρρώνει από έναν τραυματισμό στο γόνατο. Ο παραγωγός Μπεν Γουίνστον, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή με τον σύζυγο του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, για να παραλάβει την τιμητική διάκριση είπε: «Δεν είμαι ο Έλτον Τζον, δυστυχώς υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο. Είναι απολύτως καλά, θα ήθελε να στείλει την αγάπη του και τις ευχαριστίες του στην Ακαδημία Τηλεόρασης για αυτό το απίστευτο βραβείο».

«Ξέραμε ότι αυτή η συναυλία θα ήταν ιστορική, γιατί ήταν η τελευταία εμφάνιση του Έλτον Τζον στη Βόρεια Αμερική σε περιοδεία. Ξέραμε ότι θα ήταν ιστορική γιατί ήταν η πρώτη ζωντανή παγκόσμια μετάδοση streaming της Disney. Δεν ξέραμε ότι θα ήταν ιστορική επειδή ένας άνθρωπος θα κέρδιζε όλα αυτά τα βραβεία, ούτε ότι θα δημιουργούσε το soundtrack της ζωής μας και θα έκανε τόσα πολλά για την κοινωνία. Σήμερα είναι ο ήρωάς μας» ανέφερε.

Σε δήλωσή του, ο Έλτον Τζον τόνισε πως είναι τιμή να γίνεται καλλιτέχνης EGOT (ακρωνύμιο από τα Emmy, Grammy, Oscar και βραβείο Tony). Πρόκειται για τα τέσσερα σημαντικότερα βραβεία του τομέα ψυχαγωγίας στις ΗΠΑ.

«Είναι μεγάλη τιμή που γίνομαι μέλος της απίστευτα ταλαντούχας ομάδας των νικητών EGOT απόψε» είπε ο Έλτον Τζον. «Το ταξίδι έως αυτή τη στιγμή ήταν γεμάτο με πάθος, αφοσίωση και την ακλόνητη υποστήριξη των θαυμαστών μου σε όλο τον κόσμο» υπογράμμισε. «Απόψε αποδεικνύονται η δύναμη των τεχνών και η χαρά που φέρνουν στις ζωές όλων. Ευχαριστώ όσους με στήριξαν σε όλη την καριέρα μου, είμαι απίστευτα ευγνώμων» πρόσθεσε ο ίδιος.

Σε ανάρτησή του στο Instagram ο τραγουδιστής – τραγουδοποιός εξέφρασε τις ευχαριστίες του στους συνεργάτες του. «Αυτό το βραβείο αντικατοπτρίζει τη συλλογική προσπάθεια και τη δημιουργικότητα μιας καταπληκτικής ομάδας…» έγραψε ο Έλτον Τζον.

Ο Έλτον Τζον είναι ο 19ος καλλιτέχνης που κατορθώνει να αποσπάσει βραβεία EGOT, σύμφωνα με το Rolling Stone και τα όσα αναφέρει το ΑΠΕ – ΜΠΕ. Ο ίδιος έχει κερδίσει πέντε Grammy, δύο Όσκαρ για τα τραγούδια «Can You Feel the Love Tonight» από την ταινία «The Lion King» και «(I’m Gonna) Love Me Again» από το φιλμ «Rocketman», καθώς και ένα Tony για τη μουσική του μιούζικαλ «Aida».