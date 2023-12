Πλούσιο σε ταινίες αναμένεται να είναι το 2024, καθώς αναμένονται αρκετές σημαντικές κυκλοφορίες, με το Deadpool 3, το νέο Ghostbusters, το Beetlejuice 2, το sequel του Gladiator και το Dune: Part 2 να αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Το γνωστό site Fandango έκανε μια νέα έρευνα, όπου ρώτησε περισσότερους από 8.000 ανθρώπους να πουν τις πιο αναμενόμενες ταινίες τους για το 2024. Προς το παρόν δεν υπάρχουν όλα τα στοιχεία της έρευνας, αλλά έχουμε τις δέκα πιο αναμενόμενες ταινίες του κοινού, με το A Quiet Place: Day One να έχει τη 10η θέση.

Πολλοί άνθρωποι ψήφισαν και στην 9η θέση βρίσκουμε το Gladiator 2 (ή όπως αλλιώς θα είναι η τελική του ονομασία), ενώ την 8η θέση έχει το The Lord of the Rings: The War of Rohirrim, ένα νέο anime που θα καταφθάσει την επόμενη χρονιά, και θα βασίζεται φυσικά σε αυτό το λατρεμένο σύμπαν.

Στην 7η θέση έχουμε το Inside Out 2 της Disney και είναι πολύ λογικό να το ψήφισαν πολλοί άνθρωποι, καθώς η πρώτη ταινία τα είχε πάει εξαιρετικά. Στην 6η θέση βρίσκουμε το Despicable Me 4, όπου και αυτό είναι λογικό, αφού αυτή τη σειρά την λατρεύουν μικροί και μεγάλοι. Στη μέση της δεκάδας έχουμε το Venom 3 της Sony Pictures με πρωταγωνιστή φυσικά το Tom Hardy, ενώ από πάνω του βλέπουμε το Dune: Part 2, το οποίο με το τελευταίο trailer του έχει ανεβάσει αρκετά το hype στα ύψη.

Στην 3η θέση έχουμε το Ghostbusters 4 της Sony Pictures, το οποίο θα έρθει με την ονομασία Ghostbusters: Frozen Empire, ενώ το Beetlejuice 2 του Tim Burton έχει την 2η θέση. Η νούμερο 1 ταινία που ψήφισε περισσότερος κόσμος είναι…το Deadpool 3 με τον Ryan Reynolds και τον Hugh Jackman στο ρόλο του Wolverine.

Η δεκάδα