Με τις υπηρεσίες streaming να έχουν αυξηθεί, το Netflix, ένας από τους πρώτους πάροχους διάθεσης ταινιών και σειρών, φαίνεται πως συνεχίζει να έχει την πρωτοκαθεδρία στον χώρο. Τώρα, ανταγωνιστικές streaming πλατφόρμες του Netflix, όπως το HBO Max και το Disney Plus, σκέφτονται να δώσουν πίσω στο Netflix το υλικό που είχαν αποσύρει από αυτό και το είχαν αποκλειστικά στις δικές τους πλατφόρμες.

Έτσι, ορισμένοι ανταγωνιστές του Netflix βρίσκονται σε σκέψεις ώστε να παραχωρήσουν άδειες για τις παλιές τηλεοπτικές εκπομπές και ταινίες τους στον streamer, με σκοπό να ενισχύσουν τα περιθώρια κέρδους τους από αυτές, όπως αναφέρουν οι Financial Times.

Όταν ξεκίνησε ως υπηρεσία streaming το 2007, το Netflix βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στον προγραμματισμό άλλων σειρών και ταινιών από άλλες εταιρείες, για τις οποίες είχε άδεια. Αλλά αφού η Walt Disney, η NBCUniversal, η Paramount και η τότε Time Warner εγκαινίασαν τις δικές τους υπηρεσίες streaming, απέσυραν από το Netflix πολλές από τις εκπομπές τους, για να αποφύγουν να τροφοδοτήσουν μια εταιρεία που είχε εξελιχθεί ως ο βασικός ανταγωνιστής τους.

Ωστόσο, με τους ομίλους μέσων ενημέρωσης να δέχονται πιέσεις για να παράγουν κέρδη από το streaming, τα έσοδα από την αδειοδότηση φαίνονται και πάλι ελκυστικά – ακόμη και αν προέρχονται από το Netflix. Αυτό το καλοκαίρι, το δίκτυο HBO της Warner Bros Discovery άρχισε να παραχωρεί άδειες για μια σειρά παλαιότερων σειρών στο Netflix, συμπεριλαμβανομένων των Insecure, Six Feet Under, Ballers και Band of Brothers.

«Η συντηρητική λογική των τελευταίων 10 ετών, ήταν: “κρατάτε τα πάντα στο σπίτι σας“», δήλωσε ο Casey Bloys, διευθύνων σύμβουλος της HBO, στο πρόσφατο συνέδριο Code. «Αλλά στην ιστορία της τηλεόρασης, η κοινοπραξία – η πώληση μιας σειράς κάπου αλλού – ήταν η επιτυχία. Σήμαινε ότι η εκπομπή ήταν επιτυχημένη και θα είχε ζωή και αλλού».

Οι αναλυτές της Morgan Stanley δήλωσαν ότι η επιστροφή της αδειοδότησης υλικού είναι «μακροπρόθεσμα θετική» για το Netflix και θα «του δώσει ένα προβάδισμα» έναντι των ανταγωνιστών του στο streaming.

Αλλά η τράπεζα πρόσθεσε ότι το κόστος των αδειών – μαζί με τις επενδύσεις του Netflix σε παιχνίδια και άλλους τομείς – θα μπορούσε να προσθέσει πίεση στα περιθώρια κέρδους του για το 2024. Οι αναλυτές αύξησαν τις προβλέψεις τους για τις συνολικές ταμειακές δαπάνες του Netflix το επόμενο έτος, κατά 500 εκατ. δολάρια, στα 17,7 δισ. δολάρια.

Η Netflix θα ανακοινώσει αποτελέσματα την Τετάρτη, με τους επενδυτές να αναμένεται να εστιάσουν στο αν σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές των συνδρομών, και στα σημάδια προόδου σχετικά με τη νέα διαφημιστική της βαθμίδα. Θα παρακολουθήσουν επίσης τα τελευταία στοιχεία σχετικά με το τέλος στην κοινή χρήση κωδικών πρόσβασης.

Η απεργία του Χόλιγουντ επηρέασε και αυτή την απόφαση

Η επιστροφή της αδειοδότησης συνέπεσε με τις απεργίες στο Χόλιγουντ, οι οποίες σταμάτησαν την παραγωγή νέων σειρών και αναμένεται να καθυστερήσουν τις τηλεοπτικές και κινηματογραφικές κυκλοφορίες μέχρι και το επόμενο έτος. Η συντεχνία των συγγραφέων της Αμερικής κατέληξε σε συμφωνία με τα στούντιο τον Σεπτέμβριο μετά από πέντε μήνες, αλλά το συνδικάτο SAG-AFTRA, που εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, εξακολουθεί να απεργεί. Οι εν λόγω συνομιλίες κατέρρευσαν την περασμένη εβδομάδα, αφού το συνδικάτο ζήτησε από τους streamers μερίδιο από τα έσοδα των συνδρομητών, όπως λένε αξιωματούχοι των στούντιο.

Παρά τις απεργίες, οι πειραματισμοί των στούντιο για τις συμφωνίες αδειοδότησης φαίνεται να έχουν δώσει νέα ζωή σε ορισμένες παλιές σειρές. Αφού η NBCUniversal παραχώρησε τον Ιούνιο την άδεια χρήσης της σειράς Suits – η οποία προβλήθηκε από το 2011-19 και είχε πρωταγωνίστρια τη Μέγκαν Μαρκλ – στο Netflix, η σειρά έγινε και πάλι γνωστή. Το νομικό δράμα βρισκόταν στην πρώτη θέση του top 10 της Nielsen Streaming για τρεις μήνες, ένα παράδειγμα της «επίδρασης του Netflix» σε παλαιότερες σειρές.

Ο Bloys δήλωσε ότι η παραχώρηση αδειών για εκπομπές στο Netflix, ενίσχυσε, επίσης, την επισκεψιμότητα των προγραμμάτων στην πλατφόρμα ροής Max της Warner Discovery, στην οποία προβάλλονται προγράμματα της HBO, όπως το Ballers, ένα αθλητικό δράμα που έπαιξε από το 2015-19. Το Ballers μπήκε στο top 10 της Nielsen αφού πήγε στο Netflix, και το Insecure, μια κωμωδία, που έπαιξε από το 2016-21, είχε παρόμοια πορεία.

«Χωρίς να κάνουμε κάτι στο Max, η πορεία του Ballers και του Insecure είδε πραγματικά μια ακμή όταν ήταν στο Netflix», δήλωσε στο συνέδριο του Code. «Το αρχικό πείραμα που κάναμε με μερικούς τίτλους είχε άμεσο θετικό αντίκτυπο στο Max».

Υπάρχουν όρια, πρόσθεσε ο Bloys, κατονομάζοντας δύο δημοφιλείς σειρές του HBO που μπορεί να παραμείνουν εκτός του Netflix. «Αμφιβάλλω αν θα δείτε το Succession ή το White Lotus», είπε.