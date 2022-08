Ο Τζον Τραβόλτα με μήνυμά του στο Instagram, είπε το δικό του αντίο στην αγαπημένη του Ολίβια Νιούτον-Τζον η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, όπως ανακοίνωσε ο σύζυγός της Τζον Ίστερλινγκ με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως έγραψε ο σύζυγός της: «πέθανε ειρηνικά στο ράντσο της στη νότια Καλιφόρνια το πρωί της Δευτέρας (8/8), περιτριγυρισμένη από την οικογένεια και τους φίλους της. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή».

Υπενθυμίζει πως η Ολίβια Νιούτον-Τζον αποτέλεσε «σύμβολο θριάμβων και ελπίδας για περισσότερα από 30 χρόνια», καθώς μοιράστηκε τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο του μαστού.

Έγινε διάσημη σε όλον τον κόσμο χάρη στην ερμηνεία της στο μιούζικαλ «Grease», όπου υποδύθηκε τη Σάντι, μια συντηρητική μαθήτρια που μεταμορφώνεται σε μοιραία γυναίκα και κερδίζει την καρδιά του «επαναστάτη» Ντάνι (Τζον Τραβόλτα).

Στην ανάρτησή του ο Τραβόλτα έγραψε συνοδεύοντας το κείμενο με μια φωτογραφία της: «Αγαπημένη μου Ολίβια, έκανες τις ζωές όλων μας τόσο καλύτερες. Ο αντίκτυπός σου ήταν απίθανος. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ. Θα σε δούμε παρακάτω στο δρόμο και θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Δικός σου από την πρώτη στιγμή που σε είδα και για πάντα! Ο Ντάνι σου, ο Τζον σου!».

Η ταινία κυκλοφόρησε το 1978 και έσπασε ταμεία. Τα τραγούδια της ταινίας («Summer Nights», «You’re the one that I want») γνώρισαν τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού για πρώτη φορά το 1992. Υποβλήθηκε σε μαστεκτομή και ανέρρωσε, αλλά ακολούθησαν δύο υποτροπές (2013, 2017) με μεταστάσεις. Η «Λίβι» δεν το έβαλε κάτω και εκμεταλλεύθηκε τη φήμη της για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση στην έρευνα για την καταπολέμηση της νόσου.

Αντί στεφάνων και λουλουδιών, η οικογένεια ζήτησε να γίνουν δωρεές στο Ίδρυμα που φέρει το όνομά της (Olivia Newton-John Foundation Fund) για την έρευνα κατά του καρκίνου.

Η Ολίβια Νιούτον-Τζον γεννήθηκε στο Κέιμπριτζ της Βρετανίας στις 26 Σεπτεμβρίου 1948 και σε ηλικία 6 ετών μετανάστευσε με την οικογένειά της στη Μελβούρνη της Αυστραλίας.

Παθιασμένη με τη μουσική, κέρδισε τοπικό διαγωνισμό τραγουδιού σε ηλικία 16 ετών. Η μητέρα της την ενθάρρυνε να καλλιεργήσει το ταλέντο της και επέστρεψε μαζί της στην Αγγλία.

Το 1974 εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, καταλαμβάνοντας την 4η θέση, με τους ABBA να κατακτούν την πρωτιά με το Waterloo .

Μετακόμισε στην Καλιφόρνια, όπου έκανε όνομα στην αμερικανική μουσική σκηνή. Η Αγγλοαυστραλή αναδείχθηκε δυο φορές «πιο δημοφιλής τραγουδίστρια στις ΗΠΑ» και κατέκτησε ένα από τα τέσσερα Grammy απέναντι στην Ντόλι Πάρτον.

Παρά την παγκόσμια επιτυχία μέσω του «Grease», η Ολίβια Νιούτον-Τζον δεν συνέχισε με την ίδια ορμή στον κινηματογράφο. Ύστερα από λίγες ταινίες, αφοσιώθηκε κυρίως στη μουσική και στο ράντσο της στην Καλιφόρνια.