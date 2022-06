Θλίψη στο γαλλικό και όχι μόνο κινηματογράφο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Ζαν-Λουί Τρεντινιάν, καθώς ο σπουδαίος Γάλλος ηθοποιός πέθανε λόγω γήρατος, όπως ανακοίνωσε η σύζυγός του, η Μαριάν, μέσω του ατζέντη του.

Ο Τρεντινιάν έφυγε από την ζωή σε ηλικία 91 ετών, ενώ είχε μια λαμπρή καριέρα στο κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Μάλιστα, ήταν πρωταγωνιστής της ταινίας «Ζ», του «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» και της «Αγάπης», ενώ όπως ανακοίνωσε η οικογέναι του, άφησε την τελευταία του πνοή το πρωί της Παρασκευής (17/6) στο σπίτι του στο Γκαρ, «περιστοιχισμένος από τους οικείους του».

Επίσης, έπαιξε δίπλα στην Μπριζίτ Μπαρντό στο «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ ή ακόμη με την Ανούκ Εμέ στο «Ένας άνδρας και μια γυναίκα» του Κλωντ Λελούς και έχει κάνει περισσότερες από 120 ταινίες.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισε τα ποιητικά ρεσιτάλ με την κόρη του, την Μαρί, που έχασε τη ζωή της το 2003 από τα χτυπήματα που της κατέφερε ο σύντροφός της, ο Μπερντράν Καντά, τραγουδιστής του συγκροτήματος Noir Desir.

«Θα μπορούσα να είχα σταματήσει τη ζωή μου τη στιγμή εκείνη», είχε πει. Όμως σπρωγμένος από τους οικείους του, ανέβηκε και πάλι στη σκηνή, βρίσκοντας μια «ψυχοθεραπεία» στο θέατρο και την ποίηση.

Ποιος ήταν ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν

Ο Ζαν-Λουί Τρεντινιάν γεννήθηκε στην περιοχή Piolenc της Γαλλίας στις 11 Δεκεμβρίου του 1930. Σε ηλικία 20 ετών μετακόμισε στο Παρίσι για να σπουδάσει δράμα και έκανε το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1951, θεωρούμενος ως ένας από τους πιο προικισμένους Γάλλους ηθοποιούς της μεταπολεμικής εποχής.

Έτσι, μετά από περιοδεία στις αρχές της δεκαετίας του 1950 σε πολλές θεατρικές παραγωγές, η πρώτη του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήρθε το 1955 και την επόμενη χρονιά κέρδισε βραβείο για την ερμηνεία του δίπλα στην Μπριζίτ Μπαρντό για την ταινία «Και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα» του Ροζέ Βαντίμ.

Στη συνέχεια έκανε ένα διάλειμμα από την υποκριτική για να υπηρετήσει την υποχρεωτική του στρατιωτική θητεία, όμως μόλις επέστρεψε στον κινηματογράφο, κέρδισε τον πρωταγωνιστικό ανδρικό ρόλο στην ταινία «Ένας άνδρας και μια γυναίκα».

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, πρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των «The Outside Man»το 1971 και «Under Fire» το 1983.

Από τη δεκαετία του 1980 επικεντρώθηκε στο θέατρο, χωρίς να ξεχάσει και την αγάπη του για τον κινηματογράφο, γυρίζοντας ταινίες όπως την «Τρία χρώματα: η κόκκινη ταινία» και την «Κοίτα τους άνδρες που πέφτουν».

Μετά τον χαμό της κόρης του απομακρύνθηκε για μια δεκαετία από τα κινηματογραφικά πλατό και επέστρεψε δυναμικά το 2012 με την «Αγάπη» όπου ερμήνευσε έναν 80χρονο που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον θάνατο της γυναίκας του. Με τον Χάνεκε θα γυρίσει το 2017 και την ταινία Happy End, που διαγωνίστηκε στις Κάννες. Την ίδια χρονιά έδωσε μια τελευταία θεατρική τουρνέ, απαγγέλλοντας ποιήματα των Πρεβέρ, Βιάν και Ντεσνός.

Στις 20 Ιουλίου του 2018 ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τον κινηματογράφο, ενώ ένα χρόνο πριν είχε διαγνωστεί με καρκίνο.