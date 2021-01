Πλαστικός χειρουργός πέθανε από κορονοϊό: Ασθενής είχε βήξει πάνω του κατά τη διάρκεια επέμβασης

Ένας πλαστικός χειρουργός του Μπέβερλι Χιλς έχασε τη ζωή του από τον κορονοϊό. Είχε έρθει σε επαφή με γυναίκα που δεν φορούσε μάσκα και έβηξε πάνω του την ώρα που της έκανε επέμβαση στα χείλη, όπως αναφέρουν πληροφορίες διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Ο 50χρονος Πέιμαν Σιμόνι φορούσε μάσκα τον περασμένο μήνα την ώρα που έκανε την επέμβαση στη γυναίκα. Η τελευταία είχε συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο για τον κορονοϊό και η θερμοκρασία της είχε ελεγχθεί, δεν είχε κάνει ωστόσο τεστ, σύμφωνα με το TMZ.

Η γυναίκα επικοινώνησε με το ιατρείο του Σιμόνι λίγες ημέρες αργότερα για να αναφέρει ότι βρέθηκε θετική στον ιό, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Σιμόνι μπήκε σε καραντίνα, αλλά χρειάστηκε στη συνέχεια να νοσηλευτεί. Διασωληνώθηκε διότι εμφάνισε αρκετά συμπτώματα, ανάμεσά σε αυτά και η δύσπνοια.

Πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα αναφέρουν πως ο Σιμόνι μπήκε σε κώμα, ωστόσο πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία την περασμένη Παρασκευή.

«Το σοκ είναι ότι ήταν απολύτως υγιής», δήλωσε η οικογενειακή φίλη Katy Amiri-Younesi στο κανάλι KCAL. «Είναι γιατρός, τον πήρα τηλέφωνο όταν είχα κορονοϊό. Μου έδινε οδηγίες για το τι να κάνω».

Beverly Hills plastic surgeon reportedly dies of COVID-19 after patient coughs on him https://t.co/XIYFUhR8Ra pic.twitter.com/KLsC5zPc0o

— New York Post (@nypost) January 14, 2021