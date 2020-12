Πέντε τραυματίες από την μερική κατάρρευση πολυκατοικίας στη Λισαβόνα

A CMTV está há quase 3 horas num directo contínuo no local da derrocada do edifício em Lisboa. Só param para intervalos comerciais.

Sem novidades, continuam lá na esperança de filmarem alguém soterrado e a chatearem transeuntes. As entrevistas que fazem no local têm sido assim. pic.twitter.com/vTuMDvCDLI

— Uma Página (@UmaPaginaSocial) December 20, 2020