Η γυναίκα που προκάλεσε οργή όταν αποκεφάλισε κουκουβάγια δολοφονήθηκε έξω από το σπίτι της

Πριν από μερικούς μήνες είχε προκαλέσει οργή για τον αποκεφαλισμό μιας κουκουβάγιας σε ένα βίντεο στα social media. Η γυναίκα είναι πλέον νεκρή από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στην Κολομβία.

Η 221χρονη δολοφονήθηκε από έναν άντρα που επέβαινε σε μηχανή έξω από το σπίτι της στην πόλη Corozal το απόγευμα της Κυριακής, όπως μεταδίδει η Daily Mail.

Έξι μήνες πριν είχε αποκληθεί «η δολοφόνος της κουκουβάγιας» αφότου το αρρωστημένο βίντεο αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Η γυναίκα είχε ποζάρει στη συνέχεια με το νεκρό πουλί, κρατώντας στο ένα χέρι το κεφάλι και το σώμα στο άλλο.

Woman who sparked outcry by decapitating an owl on social media video is shot dead in drive-by shooting https://t.co/oO8DLx9gCM

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 15, 2020