Χαραμάδα ελπίδας από τους εμβολιασμούς στις ΗΠΑ με φόντο τους 300.000 νεκρούς από κορονοϊό

Η νοσοκόμα Sandra Lindsay ήταν ο πρώτος άνθρωπος στις ΗΠΑ που έλαβε το εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα πλήρωνε βαρύ τίμημα στην πανδημία με τους νεκρούς να ξεπερνούν το τραγικό ορόσημο των 300.000.

Η Lindsay, που είχε και η ίδια φροντίσει ασθενείς με COVID-19, εμβολιάστηκε σε νοσοκομείο τους Κουίνς, στη Νέα Υόρκη, με τον κυβερνήτη της πολιτείας Άντριου Κουόμο να χειροκροτεί παρακολουθώντας τη διαδικασία μέσω livestream.

«Δεν ένιωθα διαφορετικά από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο έχω κάνει» δήλωσε. «Νιώθω ελπίδα και ανακούφιση, ελπίζω αυτό να σημάνει την αρχή του τέλος μιας πολύ επώδυνης περιόδου στην ιστορία μας».

«Έγραψε ιστορία» σχολίασε ο Κουόμο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Today, ICU nurse Sandra Lindsay made history as the first American to be vaccinated.

"I felt a huge sense of relief after I took the vaccine... There is hope." pic.twitter.com/45RWerTqdX

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) December 15, 2020