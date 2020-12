Καρέ καρέ η επιχείρηση-μαμούθ για τη διανομή των εμβολίων του κορονοϊού στις ΗΠΑ

Φορτηγά και αεροπλάνα με τα πρώτα φορτία των εμβολίων κατά του νέου κορονοϊού έφυγαν από τα κέντρα της FedEx και της UPS στο Τενεσί και το Κεντάκι χθες Κυριακή, μεταφέροντας το πολύτιμο φορτίο τους σε σημεία διανομής σε όλες τις ΗΠΑ, καθώς αρχίζει πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών πρωτοφανούς κλίμακας και περιπλοκότητας.

Οι εμβολιασμοί είναι πιθανό να αρχίσουν από σήμερα, όπως μεταδίδει το Reuters, χαρίζοντας χαραμάδα ελπίδας στη χώρα όπου 2.400 ζωές χάνονται καθημερινά λόγω επιπλοκών της covid-19.

Τα πρώτα εμβόλια αναμένεται να φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα που είναι πιο κοντά στα 145 σημεία διανομής σε όλη τη χώρα.

Οι πρώτοι εμβολιασμοί είναι πιθανό να γίνουν στο Κεντάκι, όπως έγραψε στο Twitter ο κυβερνήτης της πολιτείας Andy Beshear. «Βρισκόμαστε λιγότερο από 24 ώρες μακριά από την αρχή του τέλους του κορονοϊού» σημείωσε.

We now believe that the first individuals will be vaccinated here in the commonwealth tomorrow morning. We are less than 24 hours away from the beginning of the end of this virus.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) December 13, 2020