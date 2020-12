Κορονοϊός: Εμβόλιο on camera για τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ

Ανάμεσα στους πρώτους Αμερικανούς που έκαναν χθες το εμβόλιο κατά του νέου κορονοϊού ήταν στις ΗΠΑ ο επικεφαλής του Πενταγώνου Κρίστοφερ Μίλερ, και το έκανε μπροστά σε κάμερα, για να ενθαρρύνει τους συμπατριώτες του να κάνουν το ίδιο.

Ο μεταβατικός υπουργός Άμυνας μαγνητοσκοπήθηκε καθώς του έκαναν το εμβόλιο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, κοντά στην Ουάσινγκτον.

«Αυτό ήταν όλο; Δεν πόνεσε καθόλου!» αστειεύτηκε ο Μίλερ αφού του χορηγήθηκε το εμβόλιο, σύμβολο ελπίδας για τη χώρα που θρηνεί τον πιο βαρύ απολογισμό της πανδημίας στον κόσμο και ξεπέρασε νωρίτερα χθες Δευτέρα το τραγικό όριο των 300.000 νεκρών εξαιτίας της COVID-19.

Acting Secretary of Defense Christopher Miller received the first dose of the #Pfizer COVID-19 vaccine this evening at Walter Reed pic.twitter.com/SHqWlT1Ft8

— Kelly Phares (@kellyfphares) December 14, 2020