Bond Fire: Κόλαση φωτιάς στην Καλιφόρνια, χιλιάδες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Πυροσβέστες προσπαθούσαν να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά που μαινόταν έως αργά το βράδυ της Πέμπτης (τοπική ώρα) νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες, περίπου 24 ώρες αφότου ξέσπασε σε δασώδες φαράγγι και η οποία προφανώς προκλήθηκε από βλάβη σε οικιακή γεννήτρια.

Η πυρκαγιά, που οδήγησε στην απομάκρυνση περίπου 25.000 ανθρώπων τέθηκε υπό έλεγχο κατά 10% αλλά εξακολουθεί να καίει έκταση 64.000 στρεμμάτων. Δύο από τους περίπου 500 πυροσβέστες που έχουν αναπτυχθεί για να τη θέσουν υπό έλεγχο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία της κομητείας Όραντζ.

Η Bond Fire, όπως ονομάστηκε από το όνομα της οδού στο Σιλβεράντο Κάνιον απ' όπου ξεκίνησε, ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης και ενισχύθηκε γρήγορα με τη βοήθεια ξηρών ανέμων της Σάντα Άνα.

«Έλαβα μήνυμα στο κινητό μου από τον γείτονά μου που έλεγε: Είσαι εντάξει; Ο δρόμος σας έχει πιάσει φωτιά», δήλωσε η Τζιοβάνα Γκίμπσον, 60 ετών, που μένει στην οδό Μποντ. Η γυναίκα έφυγε από το σπίτι της και κατέφυγε στο γραφείο της μικρής επιχείρησής της κοντά στο αεροδρόμιο Τζον Γουέιν.

Approximately 500 firefighters are fighting the #BondFire. Helicopters are expected to resume operations this morning. Updated acres burned is approximately 3650.

Air quality is acceptable; however, consider limiting outdoor exertion. pic.twitter.com/48gxx8xFXS

— OCFA PIO (@OCFA_PIO) December 3, 2020