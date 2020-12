Ισχυρή έκρηξη σε διυλιστήριο στη Νότια Αφρική – Επτά τραυματίες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο δεύτερο μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Νότιας Αφρικής στο Ντέρμπαν, όπως δήλωσε αξιωματικός της αστυνομίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του πρακτορείου, υπάρχουν επτά τραυματίες και είναι όλοι σε σταθερή κατάσταση.

Εκπρόσωπος της Engen, της εταιρείας η οποία διαχειρίζεται το διυλιστήριο, περιορίστηκε να πει πως θα δοθεί αργότερα στη δημοσιότητα ανακοίνωση Τύπου.

Δεν είναι ακόμη γνωστό εάν η έκρηξη θα έχει επίπτωση στην παραγωγή.

Στην πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής λειτουργούν το τρέχον διάστημα έξι διυλιστήρια, τέσσερα από τα οποία επεξεργάζονται αργό πετρέλαιο και τα υπόλοιπα δύο συνθετικά καύσιμα, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

#engenrefinery #explosion A patient a treated for smoke inhalation at the scene. He’s the 7th person to be treated. At this stage no fatalities. The cause of the explosion is unknown at this stage @ECR_Newswatch pic.twitter.com/Ie2oi3ejOq

— Nushera Soodyal (@nushera) December 4, 2020