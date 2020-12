Αυτό είναι το δωμάτιο όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Εικόνες από το δωμάτιο όπου ο θρύλος του ποδοσφαίρου Ντιέγκο Μαραντόνα πέρασε τις τελευταίες ημέρες της ζωής του βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Αυτή είναι η αυτοσχέδια κρεβατοκάμαρα όπου ο Ντιέγκο Μαραντόνα πέρασε τις τελευταίες μέρες του - ένας μικρός χώρος προορισμένος για παιχνίδια στο ισόγειο με μια ντουλάπα ως πόρτα για να του δώσει μια μικρή ιδιωτικότητα, σύμφωνα με τη Daily Mail

Αφού έφυγε από το νοσοκομείο στις 11 Νοεμβρίου μετά από εγχείρηση, η Μαραντόνα έπρεπε να κοιμάται σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, το οποίο είχε προετοιμάσει η κόρη του Τζάνα, αφού υπέγραψε συμβόλαιο ενοικίασης τριών μηνών αξίας 12.000 λιρών.

A hero’s humble end: The cramped, makeshift bedroom where Diego Maradona spent his final days https://t.co/pj0Dpznk0t

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2020