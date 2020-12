Κατέρρευσε το «πληγωμένο» ραδιοτηλεσκόπιο του Αρεσίμπο

Το τεράστιο ραδιοτηλεσκόπιο στο Αστεροσκοπείο του Αρεσίμπο, στο Πουέρτο Ρίκο, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από τον Αύγουστο, κατέρρευσε χθες, μετά από 57 χρόνια προσφοράς στις αστρονομικές ανακαλύψεις.

Η πλατφόρμα του τηλεσκοπίου, βάρους 900 τόνων, που στηριζόταν σε καλώδια μήκους 137 μέτρων, έπεσε χθες το πρωί, σύμφωνα με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (NSF) των ΗΠΑ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το τηλεσκόπιο, ένα από τα μεγαλύτερα του κόσμου, χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες, από χιλιάδες επιστήμονες σε όλον τον κόσμο για να μελετήσουν μακρινούς πλανήτες, να εντοπίσουν δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς και να «συλλάβουν» πιθανά εξωγήινα σήματα.

The instrument platform of the 305m telescope at Arecibo Observatory in Puerto Rico fell overnight. No injuries were reported. NSF is working with stakeholders to assess the situation. Our top priority is maintaining safety. NSF will release more details when they are confirmed. pic.twitter.com/Xjbb9hPUgD

