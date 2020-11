Μυστήριο με τον θάνατο πρώην δημοσιογράφου του BBC: Βρέθηκε νεκρός δίπλα στον σύντροφό του

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον θάνατο ενός βετεράνου δημοσιογράφου του BBC. Ο 68χρονος Τζον Στίβενσον βρέθηκε νεκρός μαζί με τον σύντροφό του στην κρεβατοκάμαρά τους.

Όπως αναφέρει το BBC ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός στο πάτωμα του δωματίου, δίπλα στον σύντροφό του, στις 12 Μαρτίου του 2020. Η αστυνομία εντόπισε τις δύο σορούς χωρίς να φέρουν τραύματα, όταν κλήθηκαν από νοσοκόμους της περιοχής οι οποίοι δεν μπορούσαν να βρουν τον Στίβενσον.

Σύμφωνα με την ιατρική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Κάρντιφ, γινόταν λόγος για αδιευκρίνιστα αίτια του θανάτου. Η οικογένεια του 68χρονου είχε συναινέσει στη χρήση των λειψάνων του για ιατρικούς σκοπούς, όμως η διαδικασία πήρε παράταση έως τον Ιανουάριο του 2022.

John Stevenson was a BBC Wales political correspondent before retiring in 2013https://t.co/egftCiWh3p

