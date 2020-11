Γυναίκα βετεράνος διπλωμάτης η επιλογή Μπάιντεν για πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ

Αντιμέτωπη με τη φθίνουσα επιρροή ηγεσίας της Ουάσινγκτον στον ΟΗΕ, υπό την απειλή πιο επιθετικής Κίνας, όπως δήλωσαν διπλωμάτες και αναλυτές, θα βρεθεί η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ, βετεράνος διπλωμάτης που επέλεξε ο Τζο Μπάιντεν για τη θέση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Αν ο διορισμός της επικυρωθεί από τη Γερουσία, η Τόμας-Γκρίνφιλντ θα διαδεχτεί τις δύο προηγούμενες διπλωματικές εκπροσώπους των ΗΠΑ που διορίστηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τη Νίκι Χέιλι και, αργότερα, την Κέλι Κραφτ. Και οι δύο είχαν μικρή εμπειρία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής πριν από το διορισμό τους, όπως σημειώνει το ΑΜΠΕ.

Η Τόμας-Γκρίνφιλντ είναι βετεράνος της διπλωματικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, έχοντας προϋπηρεσία 35 ετών. Έχει υπηρετήσει στις τέσσερις ηπείρους, με μεγαλύτερη εμπειρία στην Αφρική.

«Η μητέρα μου με δίδαξε να ηγούμαι με τη δύναμη της ευγένειας και της συμπόνιας για έναν καλύτερο κόσμο. Είχα αυτό το μάθημα μαζί μου σε όλη τη διάρκεια της καριέρας μου στη διπλωματική υπηρεσία - και, αν επικυρωθεί ο διορισμός μου, θα κάνω το ίδιο και ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στον ΟΗΕ» όπως ανέφερε χθες η ίδια, με ανάρτησή της στο Twitter.

