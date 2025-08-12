Ο ηλικιωμένος που είχε πέσει σε πηγάδι στη Νέα Ιωνία Βόλου το απόγευμα της Δευτέρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις όταν απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική.

Η σύζυγός του 76χρονου άρχισε να τον αναζητά όταν αντιλήφθηκε ότι καθυστερούσε ασυνήθιστα να επιστρέψει κι αφού έψαξε γύρω από το σπίτι και δεν τον εντόπισε, υποψιάστηκε πως κάτι σοβαρό έχει συμβεί και ειδοποίησε τις Αρχές, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thesnewspaper.gr

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στο σημείο έφτασαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, μαζί με αστυνομικούς, που ξεκίνησαν επιχείρηση διάσωσης για να απεγκλωβίσουν τον ηλικιωμένο από το πηγάδι.

Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε αναίσθητος από το φρέαρ και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.