Τι συνέβη με την έρευνα στο τουρκικό πλοίο από τη γερμανική φρεγάτα – «Οι διαδικασίες ήταν καθαρές»

Το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών εξήγησε τι συνέβη σχετικά με τον έλεγχο του τουρκικού πλοίου, στο πλαίσιο ελέγχο για το εμπάργκο όπλων στην Λιβύη. Η Άγκυρα σταμάτησε τον έλεγχο του τουρκικού φορτηγού από τη γερμανική φρεγάτα, ενώ κάλεσε για εξηγήσεις τους πρεσβευτές της Γερμανίας, της Ιταλίας και της ΕΕ.

Σύμφωνα με την DW το γερμανικό ΥΠΕΞ δηλώνει πως οι διαδικασίες ήταν καθαρές και πως ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε για τέσσερις ώρες, δίχως τη διαμαρτυρία της Τουρκίας.

Στη συνέχεια η Άγκυρα ζήτησε -σύμφωνα με τους Γερμανούς- με την ιδιότητα του «κράτους σημαίας» του πλοίου, τη διακοπή του ελέγχου.

Εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, ανέφερε ότι το γερμανικό πολεμικό σταμάτησε το τουρκικό φορτηγό τη νύχτα της Δευτέρας 200 χιλιόμετρα βορείως της Βεγγάζης, προκειμένου να ελέγξει το φορτίο που προοριζόταν για τη Λιβύη.

Yesterday, 🚢 #FGS Hamburg inspected the collaborative MV ROSELINE in application of #UN #ArmsEmbargo on #Libya! #Cargo and documentation was examined.

No evidence of illicit material found. Vessel cleared to proceed. Complete news 👉 https://t.co/uKoJzNbyjN pic.twitter.com/4iy8FbWTji

— Operation EUNAVFOR MED IRINI (@EUNAVFOR_MED) November 23, 2020