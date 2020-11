«Πόζαρα για το Playboy ενώ έδινα μάχη με θανατηφόρο όγκο στον εγκέφαλο – Μου έδιναν ένα χρόνο ζωής, η κάνναβη με κρατά εδώ»

Η καυτή βρετανή Playmate, Κέρι Πάρκερ διαγνώστηκε με καρκίνο και της έδιναν μάλιστα μόλις έναν χρόνο ζωής.

Όπως λέει η ίδια, αψήφησε τις πιθανότητες και το πάλεψε με μια δική της θεραπεία, την κάνναβη.

Η 36χρονη είπε «όχι» στη χημειοθεραπεία και ξεκίνησε δική της αγωγή με την παράνομη ουσία, η οποία όπως ισχυρίζεται σταθεροποίησε την κατάστασή της και της επέτρεψε να συνεχίσει το modelling.

'I posed for Playboy while battling a fatal brain tumour, docs said I have a year to live but cannabis is keeping me here' https://t.co/kh7ABNiLST

