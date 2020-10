Βίντεο που κόβει την ανάσα: Έπεσε από ελικόπτερο σε ύψος 40 μέτρων χωρίς αλεξίπτωτο

Τον αποκαλούν «Ιπτάμενο Ψάρι» (The Flying Fish) και έπεσε από ελικόπτερο χωρίς αλεξίπτωτο ενώ αυτό πετούσε σε ύψος 40 μέτρων πάνω από τη θάλασσα θέλοντας να σπάσει το Ρεκόρ Γκίνες για το μεγαλύτερο άλμα χωρίς αλεξίπτωτο.

Ο 34χρονος πρώην αλεξιπτωτιστής John Bream, έχασε για λίγη ώρα τις αισθήσεις του από την δύναμη της πρόσκρουσης και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στόχος 34χρονου Βρετανού ήταν να συγκεντρώσει χρήματα για ιδρύματα αποκατάστασης αποστράτων, όπως αναφέρει ο Guardian.

«Θέλω να αποδείξω ότι οι βετεράνοι μπορούν πάντα να πετύχουν θαυμάσια πράγματα και να τους αποτρέψω από τις σκέψεις για αυτοκτονία» δήλωσε ο 34χρονος πριν το άλμα του.

Δείτε το βίντεο:

Retired paratrooper John Bream - aka the Flying Fish - has plummeted into the record books leaping 40m from a helicopter into the Solent. pic.twitter.com/4PNEpDZLqe

— Tom Cotterill (@pn_tomcotterill) October 26, 2020