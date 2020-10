Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο, άνοιξε και η γέφυρα Γουεστμίνστερ

Η βρετανική αστυνομία αίρει τον αποκλεισμό της περιοχής γύρω από το νοσοκομείο Σεντ Τόμας του Λονδίνου και της γέφυρας του Γουέστμινστερ κατεβάζοντας το επίπεδο συναγερμού, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ.

Πριν από λίγη ώρα, η αστυνομία είχε αποκλείσει την περιοχή για την αντιμετώπιση «περιστατικού» στο νοσοκομείο.

Η γέφυρα Γουεσμίνστερ οδηγεί προς το βρετανικό Κοινοβούλιο.

BREAKING: #Westminster Bridge has been closed by armed police following a security alert at St Thomas’ Hospital. pic.twitter.com/rQbhVvde7D

#Westminster

Update: Met Police say that the security alert at St Thomas’ Hospital is being stood down and cordons are in the process of being removed.

📸@EmilyTidey pic.twitter.com/OqPaJcGm2d

— London 999 Feed (@999London) October 13, 2020