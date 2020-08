Ένας νεκρός από πυροβολισμούς στο Ουισκόνσιν – Τρίτη νύχτα ταραχών

Τρίτη νύχτα ταραχών ήταν η χθεσινή στο Ουισκόνσιν μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ από αστυνομικούς.

Τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν, ο ένας απ' αυτούς θανάσιμα, στους δρόμους της Κενόσα, στο Ουισκόνσιν, όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ επικαλούμενο τους New York Times.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μάχη μεταξύ πολιτών με πυροβόλα όπλα.

Άνθρωποι φαίνονται να ορμούν σ' έναν άνδρα που κρατάει τουφέκι ο οποίος φαίνεται πεσμένος στο έδαφος. Στο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί εναντίον των ανθρώπων που ορμούν προς αυτόν, ένας από τους οποίους πέφτει στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται και άλλοι πυροβολισμοί.

GRAPHIC: Rioters chase down a man with a semi-auto rifle. He shoots them. Video by @BGOnTheScene. #KenoshaRiots pic.twitter.com/yrYxgIFs96

— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 26, 2020