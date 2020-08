Σαρλ Μισέλ σε Πούτιν: Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ο πολιτικός διάλογος

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

«Εχθές οι 27 εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με το λαό της Λευκορωσίας αναφορικά με την επιθυμία του να καθορίσει το μέλλον του», ανέφερε ο Μισέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

Και προσέθεσε: «Σήμερα το επανέλαβα στον Πρόεδρο Πούτιν. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος: μέσα από έναν περιεκτικό πολιτικό διάλογο και μία ειρηνική και δημοκρατική διαδικασία».

Yesterday #EU27 expressed solidarity with the people of #Belarus in their desire to determine their own future.

Today I reiterated this to President Putin @KremlinRussia_E

There is only one way forward: through political inclusive dialogue & a peaceful and democratic process.

— Charles Michel (@eucopresident) August 20, 2020