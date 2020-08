Η Βηρυτός... από ψηλά: Εικόνες βιβλικής καταστροφής μετά από τις εκρήξεις - Η ισοπεδωτική αλλαγή της πόλης

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που τραβήχτηκαν από drone του Guardian και αποτυπώνουν τη μεγάλη καταστροφή που έχει υποστεί η Βηρυτός από τη φονική έκρηξη. Η εικόνα της πόλης είναι τρομακτική και όλα μοιάζουν να έχουν ισοπεδωθεί.

Τίποτα δεν θυμίζει την παλιά εικόνα της πόλης που έσφυζε από ζωή όπως μπορείτε να δείτε και στα βίντεο παρακάτω που έχουν τραβηχτεί παλαιότερες χρονιές στην πόλη.

Η Βηρυτός μοιάζει κρανίου τόπος ενώ το δράμα μοιάζει να μην έχει τέλος.

Η έκρηξη κόστισε τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους. Οι τραυματίες ανέρχονται μέχρι στιγμής σε 4.000 ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με την DailyMail, οι αρχές του Λιβάνου ψάχνουν έναν Ρώσο επιχειρηματία που μένει στην Κύπρο, καθώς όπως αναφέρουν οι πληροφορίςς οι 2.750 τόνοι του νιτρικού αμμωνίου που ευθύνονται για τις εκρήξεις είχαν μεταφερθεί με δικό του πλοίο.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, ο ιδιοκτήτης του πλοίου που από το 2014 παρέμενε φορτωμένο με 2.750 τόνους νιτρικής αμμωνίας στο λιμάνι της Βηρυτού, φέρεται να το εγκατέλειψε και να εξαφανίστηκε.

Εικάζεται πως το πλοίο είχε φορτωθεί στο Ιράν και κατευθυνόταν προς τη Συρία, αλλά προσέγγισε το λιμάνι της Βηρυτού για ανεφοδιασμό ή λόγω μηχανικού προβλήματος. Ο καπετάνιος του πλοίου ήταν Ρώσος και το πλήρωμα (3 άτομα) Ουκρανοί.

Παγκόσμιο θρήνο έχει προκαλέσει η τραγωδία στον Λίβανο. Οι αρχικές έρευνες δείχνουν πως χρόνια αδράνειας και αμέλειας σχετικά με την αποθήκευση εξαιρετικά εκρηκτικού υλικού στο λιμάνι τις Βηρυτού προκάλεσαν την έκρηξη που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 100 ανθρώπων χθες Τρίτη, δήλωσε επίσημη πηγή με γνώση των ευρημάτων.

Ο πρωθυπουργός και η προεδρία δήλωσαν χθες πως 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου, χημικού λιπάσματος που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί επίσης για την κατασκευή βομβών, ήταν αποθηκευμένα επί έξι χρόνια στο λιμάνι χωρίς οποιαδήποτε μέτρα ασφαλείας.

«Είναι αμέλεια», δήλωσε η επίσημη πηγή στο Reuters και πρόσθεσε πως το θέμα της ασφαλούς αποθήκευσης είχε εγερθεί σε πολλές επιτροπές και δικαστές και «τίποτα δεν έγινε» προκειμένου να εκδοθεί μια εντολή απομάκρυνσης ή καταστροφής του εξαιρετικά εύφλεκτου υλικού.

Η πηγή δήλωσε πως μια πυρκαγιά ξεκίνησε από την αποθήκη 9 του λιμανιού και επεκτάθηκε στην αποθήκη 12, όπου ήταν αποθηκευμένο το νιτρικό αμμώνιο.

Η χθεσινή έκρηξη ήταν η πιο ισχυρή που έχει σημειωθεί ποτέ στη Βηρυτό, μια πόλη φοβισμένη ακόμη από τον εμφύλιο πόλεμο πριν από τρεις δεκαετίες και η οποία έχει κλονιστεί από μια βαθιά οικονομική κρίση που έχει τις ρίζες της σε δεκαετίες διαφθοράς και οικονομικής κακοδιαχείρισης.

Ο Μπάντρι Ντάχερ, γενικός διευθυντής των Τελωνείων του Λιβάνου, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο LBCI πως τα τελωνεία είχαν στείλει έξι έγγραφα στο δικαστικό σώμα προειδοποιώντας ότι το υλικό συνιστούσε απειλή.

«Ζητήσαμε την επανεξαγωγή του αλλά αυτό δεν συνέβη. Αφήνουμε τους ειδικούς και εκείνους που τους αφορά να προσδιορίσουν γιατί», είπε ο Ντάχερ όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με υπάλληλο του λιμανιού, μια ομάδα που είχε επιθεωρήσει το νιτρικό αμμώνιο πριν από έξι μήνες προειδοποίησε πως αν δεν μετακινηθεί «θα ανατινάξει όλη τη Βηρυτό».

Σύμφωνα με δύο έγγραφα που είδε το Reuters, τα Τελωνεία του Λιβάνου είχαν ζητήσει από το δικαστικό σώμα το 2016 και το 2017 να ζητήσει από «την αρμόδια ναυτιλιακή υπηρεσία» να επανεξαγάγει ή να εγκρίνει την πώληση του νιτρικού αμμωνίου, το οποίο είχε απομακρυνθεί από ένα φορτηγό πλοίο, το Rhosus, και είχε εναποτεθεί στην αποθήκη 12, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του λιμανιού.

Ένα από τα έγγραφα αναφέρεται σε παρόμοια αιτήματα που είχαν γίνει το 2014 και 2015.

«Μια εγχώρια και διεθνής έρευνα πρέπει να διενεργηθεί για το συμβάν, δεδομένης της κλίμακας και των περιστάσεων υπό τις οποίες αυτά τα προϊόντα αυτά μεταφέρθηκαν στα λιμάνια», δήλωσε ο Γκασάν Χασμπάνι, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και μέλος του κόμματος Λιβανικές Δυνάμεις.

Το Shiparrested.com, ένα βιομηχανικό δίκτυο που ασχολείται με νομικές υποθέσεις, είχε αναφέρει το 2015 ότι το Rhosus, που είχε σημαία Μολδαβίας, έδεσε στη Βηρυτό τον Σεπτέμβριο του 2013 λόγω τεχνικών προβλημάτων κατά το ταξίδι του από τη Γεωργία στη Μοζαμβίκη με 2.750 τόνους νιτρικού αμμωνίου.

Κατά την επιθεώρηση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του πλοίου και λίγο μετά εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του, με αποτέλεσμα διάφοροι πιστωτές να προβάλουν νομικές διεκδικήσεις.

«Λόγω των κινδύνων που συνδέονταν με την παραμονή του νιτρικού αμμωνίου πάνω στο πλοίο, οι λιμενικές αρχές άδειασαν το πλοίο και μετέφεραν το φορτίο του στις αποθήκες του λιμανιού», ανέφερε.

Για τους Λιβανέζους που παρακολουθούσαν ανήμποροι την κατάρρευση της χώρας τους ζώντας καθημερινά τις συνέπειες μία νέας αστάθειας, οι φονικές και καταστροφικές εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού δεν είναι απλώς μία ακόμη καταστροφή.

Ήδη εδώ και μήνες, όλο και μεγαλύτερος αριθμός Λιβανέζων που επλήγησαν από το ναυάγιο της οικονομίας είχαν στραφεί προς τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι υπηρεσίες των οποίων προορίζονταν βασικά για τα δύο εκατομμύρια των σύρων ή παλαιστινίων προσφύγων που ζουν στην χώρα.

Όμως, μετά την χθεσινή έκρηξη, που προκάλεσε πρωτοφανείς καταστροφές, ισοπεδώνοντας το λιμάνι, γκρεμίζοντας κατοικίες και πετώντας στον δρόμο εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις περιμένουν το χειρότερο.

«Είναι σεισμός. Εργάζομαι στον Λίβανο εδώ και 47 χρόνια στις ανθρωπιστικές υπηρεσίες, δεν έχω δει ποτέ κάτι αντίστοιχο», λέει ο γιατρός Κάμελ Μοχάνα, ιδρυτής της Amel Association International.

Με τα νοσοκομεία υπερκορεσμένα, τρία κέντρα αυτής της λιβανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης στην Βηρυτό έχουν υποδεχθεί από χθες δεκάδες τραυματίες.

Τους τελευταίους μήνες, οι Λιβανέζοι της μεσαίας τάξης, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, νοσηλευτές, είδαν το βιοτικό τους επίπεδο να καταρρέει με την ιστορική καταβύθιση του νομίσματος, την εκτόξευση των τιμών, σε ένα πλαίσιο μαζικών απολύσεων και μείωσης των μισθών.

Η Μάγια Τέρο, επικεφαλής της λιβανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Food Blessed, που διανέμει βοήθεια σε τρόφιμα, φοβάται σήμερα έκρηξη της διατροφικής ανασφάλειας, αφού το λιμάνι της Βηρυτού είναι η κύρια πύλη των εισαγωγών της χώρας.

«Ο Λίβανος εισάγει το 80% των ειδών διατροφής. Αμέσως σκέφτηκα άδεια ράφια στα σούπερ μάρκετ, αύξηση των τιμών εξαιτίας των ελλείψεων», λέει.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου.

Ο Σαρλ Μισέλ ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μισέλ Αούν για να εκφράσω τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου» και τόνισε ότι «η Ευρώπη βρίσκεται στο πλευρό του Λιβάνου μετά τις καταστροφικές εκρήξεις στη Βηρυτό».

Παράλληλα, ο κ. Μισέλ υπογράμμισε ότι «στο πνεύμα της αλληλεγγύης θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λαό του Λιβάνου να ξεπεράσει αυτή την τραγωδία».

I just spoke with President Michel Aoun to express my deepest condoleances.

Europe stands side by side with #Lebanon in the aftermath of the devastating explosions in #Beirut.

In the spirit of solidarity we will do all we can to help the Lebanese people overcome this tragedy.

— Charles Michel (@eucopresident) August 5, 2020