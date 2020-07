Naya Rivera: Βρέθηκε πτώμα στη λίμνη που αναζητούσαν την ηθοποιό του «Glee»

Οι Αρχές βρήκαν ένα πτώμα στη λίμνη που αναζητούσαν την ηθοποιό Naya Rivera, η οποία είχε εξαφανιστεί από την περασμένη Τετάρτη.

To θρίλερ, λοιπόν, με την 33χρονη ηθοποιό έχει νέο επεισόδιο, καθώς ένα πτώμα βρέθηκε στην περιοχή όπου οι Αρχές αναζητούν την αγνοούμενη, όπως ανακοίνωσε στο Twitter το γραφείο του σερίφη της κομητείας Βεντούρα, στην Καλιφόρνια.

A body has been found at Lake Piru this morning. The recovery is in progress. There will be a news conference at 2 pm at the lake

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020