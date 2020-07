Naya Rivera: Διακόπηκαν οι έρευνες – Σπεύδουν ομάδες απ’ όλη την περιοχή να βοηθήσουν

Ο ήλιος έδυσε στην Καλιφόρνια και ως εκ τούτου το έργο των δυτών που έχουν ριχτεί στη μάχη της αναζήτησης της ηθοποιού Νάγια Ριβέρα δυσχεραίνει για αυτό και οι έρευνες σταμάτησαν για σήμερα.

Σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Ventura η αναζήτηση για την πρωταγωνίστρια του «Glee» θα συνεχιστεί το πρωί ενώ η λίμνη Piru θα παραμείνει κλειστή για το κοινό καθ’ όλη τη διάρκεια των αναζητήσεων.

Επίσης, θα σπεύσουν καταδυτικές ομάδες απ’ όλη την περιοχή ώστε να συνδράμουν στις αναζητήσεις για την ηθοποιό.

The search for Naya Rivera will continue this morning at Lake Piru. The lake will be closed to the public while search operations continue. Dive teams from throughout the region will be assisting us through mutual aid. @VCAirUnit @Cal_OES @fillmoresheriff pic.twitter.com/q6LsHd8xaT

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020