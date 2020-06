Τραμπ: Δεν ισχύει ότι η Ρωσία πλήρωνε Ταλιμπάν για να σκοτώνουν Αμερικανούς στο Αφγανιστάν

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής (28/06Ο ότι η κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών τον ενημέρωσε πως δεν εντόπισε πως οι αναφορές των ΜΜΕ σύμφωνα με τις οποίες ομάδες Ρώσων πλήρωναν τους Ταλιμπάν για να σκοτώνουν Αμερικανούς στρατιώτες στο Αφγανιστάν, ήταν αξιόπιστες.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μόλις μου ανέφεραν ότι δεν εντόπισαν πως οι πληροφορίες αυτές ήταν αξιόπιστες και για τον λόγο αυτό δεν είχαν αναφερθεί σε εμένα ή στον αντιπρόεδρο Μάικ Πενς», σύμφωνα με την ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Twitter.

Και πρόσθεσε με άλλο tweet: «Κανείς δεν ενημέρωσε εμένα, τον @ΑντιπρόεδροΠενς ή τον προσωπάρχη @ΜαρκΜέντοους για τις φερόμενες επιθέσεις εναντίον των στρατευμάτων μας στο Αφγανιστάν από τους Ρώσους. Όλοι το αρνούνται και δεν έχουν σημειωθεί πολλές επιθέσεις εναντίον μας».

Intel just reported to me that they did not find this info credible, and therefore did not report it to me or @VP. Possibly another fabricated Russia Hoax, maybe by the Fake News @nytimesbooks, wanting to make Republicans look bad!!! https://t.co/cowOmP7T1S

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 29, 2020