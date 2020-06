Κατασκοπεία με τη βοήθεια ενός... λαμπτήρα LED

Για να υποκλέψουν συνομιλίες σε κλειστούς χώρους οι κατάσκοποι μέχρι τώρα ξέραμε πως τοποθετούν κοριούς. Τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε από τις ταινίες.

Κρύβουν μικρόφωνα σε σημεία που είναι δύσκολο τα δει το ανθρώπινο μάτι και σε βανάκια που έχουν σταθμεύσει έξω από τους χώρους που παρακολουθούνται οι «ειδικοί» παραμονεύουν και ακούν μέσω των μηχανημάτων τους τις συνομιλίες.

Τα χρόνια περνούν και πλέον η τεχνολογία έχει αλλάξει. Οι πιο σύγχρονες μέθοδοι στηρίζονται στο χακάρισμα των κινητών τηλεφώνων ή υπολογιστών των υπό παρακολούθηση ατόμων και στην εξ΄ αποστάσεως ενεργοποίηση των μικροφώνων ή της κάμερας των συσκευών τους.

Κατασκοπεία βασισμένη στις δονήσεις των λαμπτήρων LED

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν την ύπαρξη μικροφώνου. Ισραηλινοί ερευνητές κατάφεραν όμως τώρα να κατασκοπεύσουν ένα δωμάτιο με τη βοήθεια των δονήσεων που προκαλεί η ανθρώπινη ομιλία σε λαμπτήρες LED.

Οι θόρυβοι σε κλειστούς χώρους -ομιλία ή και μουσική- δημιουργούν ηχητικά κύματα, τα οποία με τη σειρά τους προκαλούν πολύ ελαφρές δονήσεις σε λαμπτήρες LED. Με τον τρόπο αυτό μεταβάλλεται η φωτεινότητα του λαμπτήρα.

Μολονότι σε πολύ μικρό βαθμό, αρκεί για τον καθορισμό της διάρκειας και της συχνότητας του τόνου (της φωνής).

Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά λειτουργεί όντως. Ερευνητές του Ben-Gurion University of the Negev και του Weizmann Institute of Science, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle παρουσίασαν λεπτομερώς στις ιστοσελίδες τους το φαινομενικά απλό πείραμα με ένα σύντομο βίντεο και φωτογραφικό υλικό.

Το πείραμα

Από μια εξωτερική γέφυρα οι επιστήμονες εστίασαν το τηλεσκόπιό τους (απλή κατασκευή) σε έναν λαμπτήρα LED, ο οποίος βρισκόταν εντός παρακείμενου κτιρίου σε απόσταση 25 μέτρων.

Στο «υπό κατασκοπεία» δωμάτιο οι ερευνητές αναπαρήγαγαν τρεις διαφορετικούς ήχους: τραγούδια των Coldplay και των Beatles καθώς και μια από τις περιβόητες ομιλίες του Τραμπ «We make Amerika great again».

Τα ληφθέντα στο τηλεσκόπιο σήματα περνούν από ένα ειδικό πολυεπίπεδο φίλτρο (με equalizer κα.) με αποτέλεσμα να ακούγονται εν συνεχεία οι θόρυβοι από το δωμάτιο σε πραγματικό χρόνο.

Αν και ο ήχος είναι αρκετά υπόκωφος, οι επιστήμονες μπορούσαν να αναγνωρίσουν τις μεμονωμένες λέξεις, το ρυθμό και τη μελωδία. Οι Ισραηλινοί ονόμασαν τη νέα αυτή μέθοδο «Lamphone».

Ήδη το 2014 ερευνητές στο Massachusetts Institute of Technology (MIT) είχαν καταφέρει σε συνεργασία με τις Microsoft και Adobe να αναπτύξουν έναν αλγόριθμο, με τη βοήθεια του οποίου μπορούσε να γίνει αναπαράσταση ηχητικού σήματος μέσω της ανάλυσης μικρών δονήσεων.

Στα πειράματά τους οι επιστήμονες εστίαζαν σε ένα σακουλάκι τσιπς αλλά και σε μια γλάστρα. Η αναπαράσταση του ήχου απαιτούσε όμως πολύ χρόνο. Οι ισραηλινοί επιστήμονες το πέτυχαν τώρα σε πραγματικό χρόνο.

Επίσης εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι τα «υποκλαπέντα» μέσω του λαμπτήρα δεδομένα δεν γίνονται αντιληπτά μόνο από το ανθρώπινο αυτί.

Στο βίντεο των επιστημόνων φαίνεται ότι οι ήχοι αναγνωρίστηκαν και από γνωστές εφαρμογές αναγνώρισης μουσικής, όπως το «Shazam».

Τα αποτελέσματα των ερευνών αναμένεται να μπουν τώρα στο μικροσκόπιο του επιστημονικού κόσμου, ενώ τον Αύγουστο θα παρουσιαστούν σε διάσκεψη ειδικών.