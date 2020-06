Ο Τραμπ απειλεί «διαδηλωτές, αναρχικούς, ταραξίες, πλιατσικολόγους ή ρεμάλια»

Με ανάληψη δράσης, την οποία δεν προσδιόρισε, εναντίον διαδηλωτών που θελήσουν να διαμαρτυρηθούν στο περιθώριο της προεκλογικής συγκέντρωσής του στην Τάλσα,της Οκλαχόμα, προειδοποίησε σήμερα (19/06) ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η φράση αυτή, πάντως, σύμφωνα με το επιτελείο του, δεν απευθύνεται σε «ειρηνικούς διαδηλωτές».

«Οποιοιδήποτε διαδηλωτές, αναρχικοί, ταραξίες, πλιατσικολόγοι ή ρεμάλια, που θα πάνε στην Οκλαχόμα, να κατανοήσουν παρακαλώ ότι δεν θα σας αντιμετωπίσουν όπως στη Νέα Υόρκη, στο Σιάτλ ή στη Μινεάπολη. Θα είναι ένα πολύ διαφορετικό σκηνικό!», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.

Any protesters, anarchists, agitators, looters or lowlifes who are going to Oklahoma please understand, you will not be treated like you have been in New York, Seattle, or Minneapolis. It will be a much different scene!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 19, 2020