Κάνει πίσω για την αντιπροεδρία η Έιμι Κλόμπουτσαρ: «Η ιστορική στιγμή απαιτεί μια μαύρη στη θέση αυτή»

Εκτός ανταγωνισμού για τη θέση της υποψήφιας αντιπροέδρου του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν για τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ έθεσε εαυτόν η Αμερικανίδα Γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ, λέγοντας ότι αισθάνεται πως η σημερινή ιστορική στιγμή απαιτεί την επιλογή μιας μαύρης για τη θέση αυτή.

«Είναι η ώρα να μπει μια μαύρη στο ψηφοδέλτιο και υπάρχουν τόσο πολλές εκπληκτικές, καταρτισμένες γυναίκες» δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MSNBC. «Αν θέλετε να θεραπεύσετε αυτό το έθνος τώρα (...) αυτός είναι σίγουρα ο τρόπος να το κάνετε» πρόσθεσε.

«Από αυτό που είδα στην πολιτεία μου, αυτό που είδα σε όλη τη χώρα, είναι μια ιστορική στιγμή και η Αμερική πρέπει να αδράξει την ευκαιρία» σημείωσε.

Ο Μπάιντεν, ο οποίος θα αναμετρηθεί με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, δέχεται πιέσεις να επιλέξει μια Αφροαμερικανίδα ως υποψήφια αντιπρόεδρό του την ώρα που έχει κορυφωθεί η ένταση και οι διαμαρτυρίες στη χώρα κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας μετά τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ, ενός Αφροαμερικανού που υπέστη ασφυξία από την πίεση που του ασκούσε με το γόνατό του στο λαιμό για σχεδόν εννέα λεπτά ένας λευκός αστυνομικός.

Ο ρόλος στο παρελθόν της Κλόμπουτσαρ ως ανώτατη εισαγγελέας στην πολιτεία της, την Μινεσότα, στην οποία περιλαμβάνεται η Μινεάπολη, όπου έχασε τη ζωή του ο Φλόιντ, αποτέλεσε αντικείμενο επικρίσεων, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ. Ορισμένοι Δημοκρατικοί αμφισβήτησαν τις επιδόσεις της όσον αφορά την παράβαση καθήκοντος από αστυνομικούς και άλλες διώξεις.

Η Κλόμπουτσαρ πρόσθεσε ότι μίλησε με τον Μπάιντεν την Τετάρτη το βράδυ. Αυτός την επομένη εξήρε το «χάρισμα και την αποφασιστικότητά» της σε μήνυμά του στο Twitter και σημείωσε: «Με τη βοήθειά σου θα νικήσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ».

Amy — from the moment you announced you were running for president in a snowstorm, it wasn't hard to see you had the grit and determination to do anything you set your mind to. You know how to get things done. With your help, we’re going to beat Donald Trump. https://t.co/4kquPZtSV9

— Joe Biden (@JoeBiden) June 19, 2020