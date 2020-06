Κεφάλι αγάλματος που αποκαθηλώθηκε έπεσε σε διαδηλωτή – Σε κώμα ο άνδρας

Σε κώμα βρίσκεται ένας άνδρας, που συμμετείχε σε διαδήλωση που έγινε στο Ρίτσμοντ, την πρωτεύουσα της Πολιτείας της Βιρτζίνια, όταν έπεσε πάνω του το κεφάλι του αγάλματος του προέδρου των Συνομόσπονδων Πολιτειών της Αμερικής, Τζέφερσον Ντέιβις, το οποίο αποκαθηλώθηκε.

Σύμφωνα με τον Independent οι διαδηλωτές αποκεφάλισαν τέσσερα αγάλματα και στη συνέχεια γκρέμισαν εντελώς το ένα από αυτά με σκοινί.

«Ένας άνδρας που ήταν ακριβώς μπροστά από το άγαλμα χτυπήθηκε όταν έπεσε το κεφάλι. Φαινόταν το κρανίο του, σφάδαζε στο έδαφος, έχασε πολύ αίμα, όλοι προσευχόμαστε να είναι καλά» είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Τώρα γίνονται προσπάθειες να συγκεντρωθούν τα χρήματα για να ενισχυθεί οικονομικά η οικογένεια του Κρις Γκριν και να μπορέσει να καλύψει όλα τα ιατρικά έξοδα.

Δείτε το βίντεο:

#BREAKING Man seriously hurt after he is hit by the falling confederate soldier statue that was pulled down by protesters. What had a party atmosphere 15 minutes ago now is filled with crime tape. @WAVY_News pic.twitter.com/V8fnPy7Vky

— Brett Hall (@BrettHNews) June 11, 2020