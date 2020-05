George Floyd: Τweet Τραμπ για τη Μινεάπολη – Διαθέσιμος και ο στρατός

Με τον «ριζοσπάστη αριστερό» δήμαρχο της Μινεάπολης τα βάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ οι ταραχές συνεχίζονται μετά την αποτρόπαια δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς.

«Απόλυτη απουσία ηγεσίας. Είτε ο πολύ αδύναμος ριζοσπάστης αριστερός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι θα δουλέψει και θα φέρει την πόλη υπό έλεγχο ή θα στείλω την Εθνική Φρουρά και θα κάνω τη δουλειά σωστά» γράφει στο Twitter ο Τραμπ, ενώ ο κυβερνήτης της Μινεσότα έχει ήδη ζητήσει τη συνδρομή της Εθνικής Φρουράς καθώς η κατάσταση στη Μινεάπολη είναι πλέον εκτός ελέγχου.

«Προσβάλλουν τη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, και δεν θα το επιτρέψω αυτό. Μόλις μίλησα στον κυβερνήτη Tim Walz και του είπα πως ο στρατός είναι μαζί του σε κάθε περίπτωση. Παρά οποιαδήποτε δυσκολία θα ανακτήσουμε τον έλεγχο, αλλά όταν αρχίζουν οι λεηλασίες αρχίζουν και οι πυροβολισμοί. Σας ευχαριστώ!» έγραψε ο Τραμπ.

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020