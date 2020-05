George Floyd: Στις φλόγες η Μινεάπολη, στους δρόμους η Εθνική Φρουρά

Την Εθνική Φρουρά αναπτύσσει στη Μινεάπολη ο κυβερνήτης της Μινεσότα για να βοηθήσει την Αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη έπειτα από δύο ημέρες βίαιων διαδηλώσεων μετά τη φρικτή δολοφονία του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ στα χέρια αστυνομικών, ενώ το αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπάγονταν οι εμπλεκόμενοι έχει παραδοθεί στις φλόγες

Το βίντεο με τον 46χρονο ακινητοποιημένο στο έδαφος και τον αστυνομικό να του πατάει με το γόνατο τον λαιμό έχει προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό σε όλο τον κόσμο, ενώ οι τελευταίες λέξεις του άτυχου άνδρα «δεν μπορώ να ανασάνω» ανατροφοδότησαν το κίνημα «I can't breath» που έγινε και σύνθημα στα χείλια των διαδηλωτών.

Οι τέσσερις αστυνομικοί που εμπλέκονται στη δολοφονία - εκείνος που του πατούσε τον λαιμό με το γόνατο κι ακόμα τρεις που ήταν παρόντες- αποπέμφθηκαν.

Η υπόθεση του Φλόιντ θύμισε εκείνη του Ερικ Γκάρνερ, το 2014, άοπλου μαύρου που πέθανε στη Νέα Υόρκη αφότου τον ακινητοποίησαν πέντε αστυνομικοί και ο ένας του έκανε κεφαλοκλείδωμα, καθώς κι εκείνος ακουγόταν να λέει «δεν μπορώ να ανασάνω».

