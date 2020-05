Η αηδιαστική κίνηση πελάτη μέσα σε κατάστημα: Έγλειψε το χαρτονόμισμα και το έδωσε για να πληρώσει

Γλείφοντας ένα χαρτονόμισμα αντέδρασε ένας πελάτης, σε κατάστημα στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας, όταν οι υπάλληλοι του ζήτησαν να συμμορφωθεί με τους κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό.

Ο άνδρας μπήκε στο κατάστημα The Victory Store για να αγοράσει μία φρατζόλα ψωμί και ήθελε να πληρώσει με μετρητά.

Οι υπάλληλοι τού εξήγησαν πως προκειμένου να προστατευτούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι πελάτες από την εξάπλωση του κορονοϊού, δεν τους επιτρεπόταν να δέχονται μετρητά. Και όταν του ζήτησαν να το τοποθετήσει σε ένα κουτί, εξοργίστηκε.

Τότε έγλειψε το χαρτονόμισμα και το έτριψε πάνω του.

«Δεν του άρεσε που δεν ήθελα να ακουμπήσω τα χρήματά του» δήλωσε η υπάλληλος Chloe Corbett. «Τότε το έγλειψε, το έτριψε πάνω του και το έριξε στο κουτί. Εμείς απλώς κάνουμε τη δουλειά μας και κάποιοι άνθρωποι μας δυσκολεύουν».

#Coronavirus: CCTV footage shows a man licking his cash before paying in a shop.

He also rubs the banknote on his chest before throwing it down and walking off.

More videos here 👉 https://t.co/hhDQuPJRZP pic.twitter.com/RBUtUHMN2v

— SkyNews (@SkyNews) May 20, 2020