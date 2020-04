Φωτιά στο Τσέρνομπιλ: Παραμένει η ανησυχία – Μέχρι στιγμής έχουν καεί 350 στρέμματα

Η πυρκαγιά που ξεκίνησε το Σάββατο (04/04) σε περιοχή κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στην οποία το 1986 σημειώθηκε το περίφημο πυρηνικό ατύχημα, συνεχίζει να καίει εκτάσεις γης, κυρίως δασικές. Παρά τη μάχη που δίνουν οι πυροσβέστες για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο, τουλάχιστον 35 εκτάρια (δηλαδή 350 στρέμματα) έχουν καεί.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Sputnik, τα επίπεδα ραδιενέργειας δεν είναι μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα, τουλάχιστον βάσει των επίσημων αναφορών από το Κίεβο.

Οι κυβερνητικές διαβεβαιώσεις έρχονται σε αντίθεση με την τοποθέτηση του επικεφαλής της Κρατικής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης, Γεχόρ Φιρσόφ, ο οποίος ανέφερε ότι τα επίπεδα της ραδιενέργειας στην περιοχή είναι σημαντικά υψηλότερα από το κανονικό, κάτι που διέψευσαν κρατικές Αρχές.

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ώρες, η Υπηρεσία Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων της Ουκρανίας, τονίζει ότι δεν υπάρχει πλέον ανησυχία και οι μετρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, με πρώτο το Κίεβο που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, δεν παρουσιάζουν καμία μεταβολή από το κανονικό.

Παράλληλα, υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την κατάσταση στο Τσέρνομπιλ, λόγω της δραματικής ιστορίας που κατέγραψε η ανθρωπότητα πριν από 34 χρόνια. Ήταν τότε που ένα ραδιενεργό νέφος σκέπασε μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Η περιοχή κοντά στο εργοστάσιο μετά το ατύχημα είναι αρκετά αραιοκατοικημένη, 200 άνθρωποι ωστόσο έχουν παραμείνει εκεί παρά τις αντίθετες οδηγίες.

Οι φωτιές είναι συχνό φαινόμενο στα δάση κοντά στο απενεργοποιημένο πια εργοστάσιο ενέργειας, όμως κάθε φορά που ξεσπά μια από αυτές, πάντα ένα «μούδιασμα» επικρατεί.

Το πυρηνικό δυστύχημα του Τσερνόμπιλ έγινε στις 26 Απριλίου του 1986, στον αντιδραστήρα 4 του Πυρηνικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας, ο οποίος σήμερα βρίσκεται σε εδάφη της Ουκρανίας και τότε στην ενωμένη Σοβιετική Ένωση.

Από το ατύχημα πέθαναν επιτόπου δύο από τους εργάτες του σταθμού. Μέσα σε τέσσερις μήνες, από τη ραδιενέργεια και από εγκαύματα λόγω της θερμότητας πέθαναν 28 πυροσβέστες, οι οποίοι είχαν σπεύσει στον χώρο του ατυχήματος και διαπιστώθηκαν 19 επιπλέον θάνατοι ως το 2004.

Επιπλέον, υπολογίζεται ότι επηρεάστηκε η υγεία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων εξαιτίας της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος με ραδιενέργεια. Οι ποσοστιαίες αυξήσεις των καρκίνων ήταν άνω του 15% στους πληθυσμούς που εκτέθηκαν, με χιλιάδες θανάτους από καρκίνο και λευχαιμία να συνδέονται με το ατύχημα.

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/HJwN4Ghr0n

