Σάλος με βίντεο από την Ινδία, αξιωματούχοι ψεκάζουν εργάτες για να τους απολυμάνουν

Έρευνα ξεκίνησε στην Ινδία μετά τις εικόνες αξιωματούχων να ψεκάζουν με «χημικό διάλυμα» ομάδα μεταναστών εργατών.

Όπως γράφει το BBC, πιστεύεται πως πρόκειται για μετανάστες που είχαν επιστρέψει στην πόλη Bareilly, στο κρατίδιο Ουτάρ Πραντές, στον βορρά.

Οι μετανάστες ήταν ανάμεσα στα εκατομμύρια Ινδούς που επέστρεψαν στα χωριά τους με φόντο το εθνικό lockdown διάρκειας τριών εβδομάδων στη χώρα.

Who r u trying to kill, Corona or humans? Migrant labourers and their families were forced to take bath in chemical solution upon their entry in Bareilly. @Uppolice@bareillytraffic @Benarasiyaa @shaileshNBT pic.twitter.com/JVGSvGqONm

— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) March 30, 2020