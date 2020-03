Τραμπ σε Ford και General Motors: Κατασκευάστε αναπνευστήρες για τον κορονοϊό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα, με ένα οργισμένο tweet, τις αυτοκινητοβιομηχανίες Ford και General Motors να ξεκινήσουν «αμέσως» την κατασκευή αναπνευστήρων για να ανταποκριθεί η χώρα στην επιδημία του νέου κορονοϊού.

«Η General Motors ΠΡΕΠΕΙ αμέσως να ανοίξει το εργοστάσιό της, που έχει βλακωδώς εγκαταλείψει στο Λορντστάουν του Οχάιο κι άλλο ένα εργοστάσιο και να αρχίσει να κατασκευάζει αναπνευστήρες τώρα!» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter.

«Ford, ξεκινήστε γρήγορα αναπνευστήρες!» συμπλήρωσε.

General Motors MUST immediately open their stupidly abandoned Lordstown plant in Ohio, or some other plant, and START MAKING VENTILATORS, NOW!!!!!! FORD, GET GOING ON VENTILATORS, FAST!!!!!! @GeneralMotors @Ford

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020