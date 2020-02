Εκτροχιασμός τρένου στην Αυστραλία: Νεκροί και τραυματίες

Μια αμαξοστοιχία που μετέφερε περίπου 200 επιβάτες εκτροχιάστηκε και ανετράπη στην Αυστραλία .

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο νεκρούς. Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πόσοι άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Ο εκτροχιασμός έγινε δίπλα στην πόλη Wallan, στη Βικτόρια.

At least two people have died after a passenger train derailed near the town of Wallan, 45km north of #Australia 's capital Melbourne pic.twitter.com/Cnh6XMca1h

Δεκάδες πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο του ατυχήματος και προσπαθούν να βγάλουν μέσα από τα συντρίμμια τους εγκλωβισμένους επιβάτες.

The day got worse. The train crashed. We're fine @TrishBolton3 We'll be there for breakfast 😊 Poor driver is injured though 😣 #Melbourne @abcnews #traincrash pic.twitter.com/k14q2cE53N

— Dr Scott Rickard (@Rickard_Scott) February 20, 2020