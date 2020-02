Αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα στην Αυστραλία – Τέσσερις οι νεκροί

Αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε στην Αυστραλία, όταν δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν στον αέρα.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα) κοντά στο αεροδρόμιο Mangalore, βόρεια της Μελβούνρης. Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους.

«Πιστεύουμε ότι δύο αεροπλάνα συγκρούστηκαν στον αέρα. Δύο επιβαίνοντες από το κάθε ένα πέθαναν στο σημείο» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας.

Breaking: Several people are feared dead after two planes were involved in a crash at Mangalore, two hours north of Melbourne. https://t.co/KAwAjl6NGJ

— The Age (@theage) February 19, 2020