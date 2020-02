Ο Τραμπ θέλει να μην περιοριστούν οι στρατιωτικές του ενέργειες στο Ιράν

Προειδοποίηση στη Γερουσία, ενάντια στην έγκριση ενός ψηφίσματος που προβλέπει τον περιορισμό της εξουσίας του προέδρου των ΗΠΑ να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, που οποίος δήλωσε πως μια τέτοια υπερψήφιση θα έστελνε ένα «πολύ κακό μήνυμα» και θα επέτρεπε στην Τεχεράνη να δρα υπό καθεστώς ατιμωρησίας.

«Είναι πολύ σημαντικό για την ΑΣΦΑΛΕΙΑ της χώρας μας η αμερικανική Γερουσία να μην εγκρίνει το ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών (War Powers Resolution). Τα καταφέρνουμε πολύ καλά με το Ιράν και δεν είναι η στιγμή να δείξουμε αδυναμία», τόνισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος με τον αγαπημένο του τρόπο, μέσω ανάρτησης στο Twitter.

It is very important for our Country’s SECURITY that the United States Senate not vote for the Iran War Powers Resolution. We are doing very well with Iran and this is not the time to show weakness. Americans overwhelmingly support our attack on terrorist Soleimani....

