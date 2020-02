Πανικό προκάλεσε σε πτήση άνδρας που φορούσε μάσκα αερίων

Ένας άνδρας που φορούσε μάσκα αερίων σε πτήση της American Airlines στο Τέξας οδηγήθηκε έξω από το αεροσκάφος, καθώς το θέαμα του καλυμμένου προσώπου του τρόμαξε τους συνεπιβάτες του.

Όπως αναφέρει η New York Post, ο άνδρας επέβαινε σε πτήση από το αεροδρόμιο του Ντάλας, όταν η μαύρη μάσκα που φορούσε προκάλεσε αμόκ στους συνεπιβάτες του και καθυστέρηση της απογείωσης του αεροσκάφους.

«Η πτήση 2212 της @AmericanAir, Just FYI προς Χιούστον καθυστέρησε κατά μία ώρα επειδή αφήσατε αυτόν τον τύπο στο αεροπλάνο να φοράει μια μάσκα αερίων» έγραψε στο Twitter ο επιβάτης Joseph Say, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μία φωτογραφία του μασκοφόρου. «Αυτό πανικόβαλε τους επιβαίνοντες στο αεροσκάφος και έπρεπε να περιμένουμε να οδηγηθεί έξω».

Ο ίδιος ανέφερε στο KTRK ότι άκουσε «φασαρία» στο αεροπλάνο πριν να εντοπίσει τον άνδρα που φορούσε τη μάσκα.

«Κοίταξα πάνω και είδα έναν τύπο να μπαίνει στο αεροσκάφος φορώντας μία full face μάσκα αερίων, πράγμα που ήταν παράξενο» ανέφερε. «Δεν είχε φίλτρο, το οποία το θεώρησα ακόμη πιο παράξενο».

@AmericanAir , Just FYI flight 2212 to Houston was delayed an hour because you let this guy on the plane wearing a gas mask. This then panicked people on the plane and we had to wait for him to be escorted off. @abc13houston @KHOU @HoustonChron @KPRC2 @FOX26Houston #trainbetter pic.twitter.com/mZkWea606d

— Joseph D S❄ (@ThePlatypusesTX) January 31, 2020