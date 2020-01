Αναφορές ότι βρέθηκε νεκρός ο εκατομμυριούχος ομογενής, Φώτης Ντούλος

Σοκ προκαλεί η είδηση ότι ο ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Φώτης Ντούλος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναμεταδίδουν ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και αποδίδουν την είδηση σε πηγές της Αστυνομίας.

Μέχρι στιγμής όπως αναμεταδίδει το ctpost δεν έχουν γίνει άλλες λεπτομέρειες γνωστές ενώ οι Αρχές δεν επιβεβαιώνουν την είδηση.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Ant1, o Φώτης Ντούλος, έπρεπε σήμερα να εμφανιστεί στο δικαστήριο, κάτι που δεν έκανε και προκάλεσε κινητικότητα των Αρχών.

Ο ομογενής επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείτο και είχε συνελήφθη αυτό τον μήνα για τη δολοφονία της συζύγου του, Τζένιφερ, έχει καταδικαστεί σε κατ' οίκον περιορισμό, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα υπήρξε κινητικότητα των γιατρών οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Άλλα αμερικανικά μέσα αναμεταδίδουν πως είναι ήδη νεκρός και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Breaking: State police sources say Fotis Dulos has died at his Farmington home https://t.co/kMfTGAYYgz

Ο εκατομμυριούχος ομογενής Φώτης Ντούλος είχε επιστρέψει στο σπίτι του το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιανουαρίου, λίγες ώρες αφότου καταδικάστηκε μαζί με τη σύντροφο του Michelle Troconis με εγγύηση καθώς είχαν βρεθεί ένοχοι για τη δολοφονία της συζύγου του, Τζένιφερ.

Η σύντροφος του εκατομμυριούχου οδηγήθηκε κατευθείαν στο νοσοκομείο αφότου έγινε γνωστή η ποινή τους, χωρίς όμως να διευκρινιστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζε.

Ο Ντούλος είχε φθάσει στο υπερπολυτελές σπίτι του στο Κοννέκτικατ, συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, παραπονέθηκε που στην είσοδο τον περίμεναν φωτογράφοι και δημοσιογράφοι.

Ο 52χρονος επέστρεψε στο σπίτι του αφού πλήρωσε 6 εκατομμύρια δολάρια. Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας έδειχναν τον επιχειρηματία δεμένο πισθάγκωνα, να εξέρχεται από το κτίριο της Αστυνομίας του Κονέκτικατ.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιχειρηματία στο σπίτι του και βρισκόταν αντιμέτωπος με κατηγορίες για το φόνο και την απαγωγή της πρώην συζύγου του. Οι τοπικές αρχές κατάσχεσαν από το σπίτι του και ένα τσεκούρι ως πιθανό αποδεικτικό στοιχείο σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Ο Φώτης Ντούλος εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου όπου άκουσε τον δικαστή να ορίζει την εγγύηση του στο αστρονομικό ποσό των 6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Για την ίδια υπόθεση, οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δυο ακόμα συλλήψεις. Η σύντροφος του επιχειρηματία συνελήφθη επίσης και κατηγορείται για συνομωσία και διάπραξη φόνου αλλά και ο δικηγόρος και στενός φίλος του επιχειρηματία, Κεν Μαγουίνι συνελήφθη και επίσης κατηγορείται για συνωμοσία.

Η εμπλοκή του Κεν Μαγουίνι στην υπόθεση προέκυψε μετά την αποκάλυψη λεπτομερειών από τη δράση του τις μέρες πριν την εξαφάνιση της Μισέλ. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που μετέδωσε το δελτίο του CNN και αναμετάδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1, ο Μαλγουίνι είχε πρόσβαση σε μια ιδιωτική λέσχη σκοποβολής όπου ένας ρηχός τάφος, ένα πλαστικό κάλυμμα και σάκοι με άσβεστο βρέθηκαν από κυνηγούς, λίγο πριν την εξαφάνιση.

Όπως ανέφερε στο ίδιο δίκτυο η δικηγόρος Μίστι Μάρις, η Αστυνομία έπαιζε το παιχνίδι της αναμονής. «Φαίνεται πως η αστυνομία έκανε υπομονή και έπαιζαν το παιχνίδι της αναμονής. Προσπαθούσαν πραγματικά να εντοπίσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε όταν θα έρθουν οι κατηγορίες, να μπορέσουν να τις στηρίξουν.

Παρά τη σύλληψη του ο Φώτης Ντούλος υποστήριζε την αθωότητα του ενώ το πτώμα της Τζένιφερ Ντούλος δεν έχει βρεθεί.

#BREAKING: Sources say Fotis Dulos is dead. Tune in to Ch. 3 now and on the app for live coverage from the scene at his Farmington home https://t.co/IOUmj2d7Fj pic.twitter.com/VXHvW9Cuki

— WFSB Channel 3 (@WFSBnews) January 28, 2020