Σκληρή επίθεση Χαφτάρ εναντίον Ερντογάν: Δαιμονοποιείται και απομονώνεται για τα εγκλήματα του

Λίγες ώρες μετά από τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη και ο Χαλιφά Χαφτάρ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ενώ αναφέρεται στην Ελλάδα ως χώρα - φίλη.

Νωρίτερα, όπως σας ενημέρωσε το newsbeast.gr, ο Λίβυος στρατάρχης ευχαρίστησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτηση στο Twitter του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, υπογραμμίζεται: «Παρόλο που ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δεν ήταν παρόντες αυτοπροσώπως, με την εξαιρετική διπλωματική παρουσία τους ωφέλησαν τον λιβυκό λαό. Η Λιβύη σας ευχαριστεί».

Ωστόσο, ο Λιβυκός Στρατός, η «φωνή» του Χαφτάρ ξαναχτύπησε με ένα σκληρό μήνυμα κατά του Ερντογάν. Πιο συγκεκριμένα στο νέο tweet αναφέρει: «Γινόμαστε μάρτυρες μίας μεγάλης μετατόπισης της διπλωματικής επιρροής στην όμορφη αλλά διαταραγμένη γειτονιά μας. Και ενώ άλλοι απομονώνονται και δαιμονοποιούνται για τα εγκλήματά τους. Άλλοι γράφουν την ιστορία με νέες φιλίες που θέτουν την περιοχή για μια νέα εποχή ειρήνης και συνεργασίας #Ελλάδα», αναφέρει η σχετική ανάρτηση που συνοδεύεται από φωτογραφίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

We are witnessing a great shift of diplomatic influence in our beautiful but disrupted neighborhood.

As some are being isolated and demonized for their crimes.

Others are growing making history with new friendships setting the area to a new era of peace and cooperation. #Greece pic.twitter.com/hfxnsm2O0I

— M.LNA (@LNA2019M) January 20, 2020