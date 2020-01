Μάικ Πομπέο: Η Ουάσινγκτον είναι προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση

«Η Ουάσινγκτον είναι προσηλωμένη στην αποκλιμάκωση», επέμεινε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Κασέμ Σουλεϊμανί κατά τη διάρκεια αμερικανικής επιχείρησης στη Βαγδάτη.

Με μηνύματά του στον λογαριασμό του στο Twitter ο Μάικ Πομπέο όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, γνωστοποίησε την σειρά των επαφών που είχε με τους υπουργούς Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γερμανίας Ντόμινικ Ράαμπ και Χάικο Μαας αντίστοιχα, καθώς και τον υψηλόβαθμο κινέζο διπλωματικό αξιωματούχο του Πολιτικού Γραφείου Γιανγκ Τζιετσί, μετά την αμερικανική επιχείρηση στην Βαγδάτη για την εξόντωση του Κασέμ Σουλεϊμανί.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης μιλώντας στο CNN ότι ο στρατηγός Σουλεϊμανί προετοίμαζε στην περιοχή «μεγάλης κλίμακας ενέργεια» που θα απειλούσε την ζωή «εκατοντάδων Αμερικανών».

«Γνωρίζουμε ότι ήταν επικείμενη. Λάβαμε την απόφασή μας με βάση τις εκτιμήσεις των υπηρεσιών Πληροφοριών», είπε.

I spoke today with Chinese Politburo Member Yang Jiechi to discuss @realDonaldTrump's decision to eliminate Soleimani in response to imminent threats to American lives. I reiterated our commitment to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020

Discussed with @DominicRaab the recent decision to take defensive action to eliminate Qassem Soleimani. Thankful that our allies recognize the continuing aggressive threats posed by the Iranian Quds Force. The U.S. remains committed to de-escalation. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 3, 2020