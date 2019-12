Η ιστορική απόφαση που παραπέμπει τον Ντόναλντ Τραμπ σε δίκη και τα επόμενα βήματα για τον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο τρίτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ, μετά τους Άντριου Τζόνσον και Μπίλ Κλίντον, που παραπέμπεται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε δίκη στη Γερουσία, διαδικασία η οποία θα κρίνει αν θα παραμείνει στη θέση του ή εάν θα αποπεμφθεί.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων κλήθηκε να αποφασίσει για δύο κατηγορίες σε βάρος του Αμερικανού προέδρου, μία για κατάχρηση εξουσίας, στην υπόθεση της Ουκρανίας, και μία για παρεμπόδιση των εργασιών του Κογκρέσου. Και σε μία ιστορική στιγμή, υπερψηφίστηκαν και οι δύο με ψήφους 230-197 και 229-198 αντίστοιχα.

Οι ψήφοι «μοιράστηκαν» ξεκάθαρα στα κόμματα, με τους σχεδόν όλους τους Δημοκρατικούς να ψηφίζουν υπέρ της παραπομπής του Τραμπ και όλους τους Ρεπουμπλικάνους να ψηφίζουν κατά.

Την ώρα της ψηφοφορίας, ο Ντόναλντ Τραμπ μιλούσε σε προεκλογική εκστρατεία στο Μίσιγκαν.

«Την ώρα που δημιουργούμε θέσεις εργασίας και αγωνιζόμαστε για το Μίσιγκαν, οι ριζοσπαστική αριστερά στο Κογκρέσο καταλαμβάνεται από ζήλια, μίσος και οργή, βλέπετε τι γίνεται» είπε στο πλήθος.

Ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφραζε τη βεβαιότητά του πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα δικαιωθεί πλήρως στη δίκη στη Γερουσία.

Η διαδικασία άρχισε την Τετάρτη με μέλη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος να ζητούν ψηφοφορία για διαδικαστικά ζητήματα, κίνηση που ερμηνεύτηκε ως απόπειρα δημιουργίας σύγχυσης, όπως αναφέρει το BBC.

Ακολούθησε ψηφοφορία για τους κανόνες που θα αφορούσαν τη διαδικασία της παραπομπής, που κράτησε δέκα ώρες.

Στις 20:30 τοπική ώρα- η Βουλή των Αντιπροσώπων ξεκίνησε την ψηφοφορία επί των δύο κατηγοριών. Πρώτα για την κατάχρηση εξουσίας, αναφορικά με την απόπειρα του Ντόναλντ Τραμπ, όπως καταγγέλλεται, να πιέσει την Ουκρανία να ερευνήσει τον πολιτικό του αντίπαλο από τους Δημοκρατικούς, τον Τζο Μπάιντεν. Και στη συνέχεια για τη δεύτερη κατηγορία, της παρεμπόδισης του έργου του Κογκρέσου, επειδή ο πρόεδρος αρνήθηκε να συνεργαστεί στην έρευνα που θα οδηγούσε σε ενδεχόμενη παραπομπή του, αποκρύπτοντας στοιχεία και αποτρέποντας και στενούς συνεργάτες του από το να συμβάλουν.

Η πρόταση παραπομπής για την πρώτη κατηγορία πέρασε με ψήφους 230-197 και η δεύτερη με ψήφους 229-198.

Στη διάρκεια της ψηφοφορίας στο Κογκρέσου, ο Ντόναλντ Τραμπ κατέφυγε στο προσφιλές του Twitter, γράφοντας αναρτήσεις με τα επίσης προσφιλή του κεφαλαία γράμματα και χαρακτηρίζοντας «ψέματα» τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών και καταγγέλλοντας «επίθεση στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα».

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019