Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στη Μινεσότα, νεκροί και οι τρεις επιβαίνοντες

Τρεις στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους σήμερα στη Μινεσότα μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου Black Hawk στη διάρκεια νυχτερινής πτήσης.

«Ξημερώνουν μέρες σκοτεινές και δύσκολες, η πολιτεία της Μινεσότα είναι έτοιμη να σταθεί δίπλα στις οικογένειες των ηρώων» δήλωσε ο κυβερνήτης Tim Walz.

Το ελικόπτερο έκανε δοκιμαστική πτήση λίγο μετά τις 2 τη νύχτα όταν το πλήρωμα έχασε επαφή με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Σήμανε συναγερμός και ενεργοποιήθηκαν αμέσως οι αρμόδιες υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης. Περίπου μιάμιση ώρα μετά, το UH-60 Black Hawk βρέθηκε πεσμένο πάνω σε δέντρα, σε μία φάρμα.

On or about 2:05 p.m. on December 5, 2019, the Minnesota National Guard lost contact with a UH-60 Black Hawk helicopter while it was conducting a maintenance test flight that originated from St. Cloud, Minnesota.

— MN National Guard (@MNNationalGuard) December 5, 2019