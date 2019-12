Τέσσερις νεκροί από την κατάρρευση κτιρίου σε χιονοδρομικό κέντρο στην Πολωνία

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά την κατάρρευση τριώροφου κτιρίου στο χιονοδρομικό κέντρο Szczyrk στην Πολωνία μετά την έκρηξη που προκάλεσε η διαρροή αερίου.

Από τα χαλάσματα, σύμφωνα με το Reuters, ανασύρθηκαν νεκροί τρεις ενήλικες και ένα παιδί, ενώ αγνοούμενοι θεωρούνται 8 άνθρωποι, που πιστεύεται ότι βρίσκονταν μέσα στο κτίριο τη στιγμή της κατάρρευσης.

Στο σημείο βρίσκονται 100 πυροσβέστες και 50 αστυνομικοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πολωνικό κρατικό δίκτυο TVP.

Η επιχείρηση παροχής αερίου PSG ανακοίνωσε ότι πριν την έκρηξη είχε σημειωθεί πτώση της πίεσης σε έναν αγωγό μεταφοράς αερίου, κάτι που ίσως σημαίνει ότι υπέστη ζημιά από έργα που πραγματοποιούνταν εκεί κοντά.

A large gas #explosion caused a three-storey building in the #Polish ski resort of #Szczyrk in southern #Poland to collapse on Wednesday, a local police spokesman said. #developingstory More: https://t.co/MMaQCkIYfy pic.twitter.com/TQ017vcTTU

— Poland In (@Polandin_com) 4 Δεκεμβρίου 2019