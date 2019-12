Τριντό για το «διπρόσωπος» του Τραμπ: «Εκπλαγήκαμε όλοι»

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό υποβάθμισε σήμερα 4 Δεκεμβρίου το βίντεο, όπου εμφανίζεται να συζητά για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με άλλους ηγέτης της διεθνούς κοινότητας.

Ο ίδιος τόνισε ότι εξεπλάγη ευχάριστα με τις εξελίξεις σε μια διμερή συνάντηση μεταξύ των δύο.

Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Τριντό «διπρόσωπο», μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, όπου συζητάει με τους ηγέτες της Βρετανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας σχετικά με το γεγονός ότι «έπεσαν τα σαγόνια» της ομάδας του Τραμπ «στο πάτωμα», κατά τη διάρκεια μιας αυθόρμητης συνέντευξης Τύπου με τους δύο ηγέτες.

«Είχαμε μια φανταστική συνάντηση χθες μεταξύ εμού και του προέδρου… Χθες τη νύχτα, έκανα μια αναφορά στο γεγονός ότι υπήρξε μια μη προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου πριν από τη συνάντησή μου με τον πρόεδρο Τραμπ, με χαρά συμμετείχα σε αυτή, όμως ήταν σίγουρα αξιοσημείωτη», εξήγησε ο Τριντό, στον οποίο τέθηκε το ερώτημα εάν ζήτησε συγγνώμη στον Τραμπ για το σχόλιό του.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019