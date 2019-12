Σύνοδος Κορυφής NATO: Το «πηγαδάκι» των ηγετών και η πλάκα για τον Τραμπ

Μπορεί να στέκονται ευθυτενείς και σοβαροί στις «οικογενειακές» φωτογραφίες και τις δηλώσεις, αλλά η κάμερα «τσάκωσε» τους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου, να ξεδίνουν σχολιάζοντας κάποιον που δεν ονοματίζουν αλλά φαίνεται να είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μπόρις Τζόνσον, Τζάστιν Τριντό και Εμανουέλ Μακρόν καταγράφηκαν να κάνουν πλάκα με επίκεντρο τον Τραμπ, στη διάρκεια του επίσημου δείπνου που παρέθεσε στο Μπάκιγχαμ η βασίλισσα Ελισάβετ.

Στο βίντεο, σύμφωνα με την απόδοση του CBC, ο Τζόνσον ρωτά τον Μακρόν «γι' αυτό άργησες;» με τον Τριντό να πετάγεται λέγοντας κάτι για μία συνέντευξη Τύπου 40 λεπτών.

Ο Τραμπ δεν αναφέρεται ονομαστικά σε κανένα καρέ του βίντεο, ωστόσο συμπεραίνεται πως οι ηγέτες σε εκείνον αναφέρονται επειδή είναι γνωστές οι μεγάλες σε διάρκεια συνεντεύξεις Τύπου που δίνει.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP

— Power & Politics (@PnPCBC) December 3, 2019